Китайский Toyota Land Cruiser появился на фото

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mavit
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Китайский Toyota Land Cruiser появился на фото

Китайская компания Hengtian Automobile опубликовала первые официальные фотографии нового внедорожника Hengtian L4600, признанного СМИ «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200. Прежде новинка появлялась только на шпионских фото и видео, сделанных случайными очевидцами на китайских улицах.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», внешне новинка походит сразу на два внедорожника Toyota: спереди на Land Cruiser Prado, а сзади – на дорестайлинговый Land Cruiser 200 образца 2007 года. В салоне же «китаец» оказался даже роскошнее «донора»: у него крупнее экран мультимедийной системы, больше площадь «деревянных» вставок, а кресла, панели и дверные карты обшиты неплохой комбинированной кожей.

Китайский Toyota Land Cruiser появился на фото
Hengtian L4600. Фото Hengtian Automobile

По габаритам Hengtian L4600 больше актуального Land Cruiser 200: длина достигает 5239 мм, ширина – 2026 мм, высота – 1932 мм, а колесная база «растянулась» на 2950 мм от передней до задней оси. У «японца», для сравнения, эти же показатели составляют 4950×1970×1950 мм соответственно, а расстояние между осями – 2850 мм.

Конфигурация лонжеронов, поперечин рамы, компоновка агрегатов и схема рычагов подвески полностью повторяет японский Land Cruiser 200. Передняя подвеска у «китайца» независимая пружинная, на поперечных рычагах, а задняя – зависимая пружинная со стабилизатором по перечной устойчивости – такая же, как у «донора».

Китайский Toyota Land Cruiser появился на фото
Hengtian L4600. Фото Hengtian Automobile

Китайский Toyota Land Cruiser появился на фото
Hengtian L4600. Фото Hengtian Automobile

Китайский Toyota Land Cruiser появился на фото
Hengtian L4600. Фото Hengtian Automobile

Под капотом Hengtian L4600 оснастят 4,6-литровым бензиновым двигателем FT8VG46KH мощностью 286 л.с., агрегатированным с автоматической коробкой передач (число ступеней пока неизвестно). В перспективе может появиться и «бюджетная» версия с 3,0-литровым двигателем мотором с меньшей отдачей.

О ценах пока говорить рано, но очевидно, что новинка станет бюджетной альтернативой оригинальному Land Cruiser 200. Сейчас «двухсотый» поставляется в Китай из Японии, вследствие чего ценник на него взлетел до 771 000 юаней (около 7,6 млн рублей) за базовую комплектацию. Аналог, по всей видимости, оценят примерно вдвое дешевле — например, в 270 000 юаней или 3 млн рублей.