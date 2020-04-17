Появились первые изображения новой Mazda 6

На днях появились первые подробности о новом поколении японского седана Mazda 6. Взяв их за основу, дизайнеры «Колёса.ру» нарисовали собственные рендерные изображения новинки в серийном исполнении.

Совершенно очевидно, что со сменой поколения нас ждет радикально новая «шестерка», построенная на заднеприводной платформе с купеобразным кузовом. Стало быть, колесная база станет еще длиннее, а передняя ось немного сместится вперед.



Новая Mazda 6. Фото Колёса.ру



Новая Mazda 6. Фото Колёса.ру

Капот, скорее всего, тоже удлинится – по крайней мере, таким он выглядит на концепте Mazda Vision Coupe, чья стилистика, по слухам, и должна стать главным лейтмотивом в создании новой Mazda 6. От него же новинке наверняка достанутся зауженные фары, визуально объединенные с более массивной (чем сейчас) решеткой радиатора.

Заднюю часть автомобиля авторы тоже изобразили в стиле указанного выше концепта: с оригинальными, состоящими из пары круглых элементов фонарями и переместившейся на бампер нишей номерного знака.

Премьера новой Mazda 6, как сообщали «Автоновости дня», ожидается в конце 2022 года.