Бывшего замминистра строительства ЖКХ Алтайскому краю отправили СИЗО время следствия

Октябрьский районный суд Барнаула по ходатайству следователя второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю избрал для бывшего заместителя руководителя краевого Минстроя меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия. Кроме того, как сообщается на сайте правоохранительного ведомства, экс-чиновнику уже предъявили обвинение во взяточничестве. Следком анонсировал расследование и других вероятных преступлений, которые на высоком посту мог совершить Голубцов.

Ранее сообщалось, что по данным следствия, будучи в должности заместителя министра Голубцов получил взятку в размере 2 млн рублей от директора одного из ООО, основным видом деятельности которого является строительство коммуникаций для водоснабжения и газоотведения. Взятка предназначалась за принятие юридически значимых решений об определении коммерческой организации в качестве подрядчика на выполнение работ по капремонту объектов теплоснабжения и заключение с ней муниципальных контрактов, а также беспрепятственную приемку выполненных работ. Данное преступление выявлено оперативными сотрудниками ФСБ России по Алтайскому краю и УЭБиПК ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Алтайскому краю приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение получение должностным лицом взятки в особо крупно размере). Голубцову уже предъявили обвинение, ему может грозить до 15 лет заключения. Стоит отметить, что обвинение может расшириться с течением времени. Следователями СК и оперативными сотрудниками ФСБ и МВД будут устанавливаться иные факты противоправной деятельности экс-чиновника, как указано на сайте краевого СУ СКР.

Напомним, 10 апреля текущего года стало известно, что Андрей Голубцов написал заявление об увольнении по собственному желанию. На тот момент оно еще не было подписано. На 16 апреля, когда стало известно об обысках в управлении ЖКХ, которым он руководил, он уже не являлся сотрудником Минстроя, отмечали в пресс-службе ведомства.