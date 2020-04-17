«Самоизоляция — роскошь, которую турецкие рабочие не могут себе позволить»

Турецкое правительство призывает людей оставаться дома и переждать пандемию коронавируса, но его политика противоречит собственным лозунгам и превратила самоизоляцию в роскошь, которую не могут позволить себе миллионы работников на низкооплачиваемых должностях, пишет журналист Шебнем Арсу.

В то время как правительственные чиновники советовали гражданам оставаться дома и изолировать себя как можно дольше, президент Реджеп Тайип Эрдоган сделал приоритетом сохранение роста экономики, указывает автор в статье для The Independent. Вместе с тем о введении комендантского часа было объявлено за два часа до его начала, и государственная поддержка для рабочих была ограничена.

В результате миллионы работников на низкооплачиваемых местах были вынуждены продолжать трудиться, несмотря на серьёзные риски пандемии, отмечает Арсу.

«Мы постоянно слышим, как чиновники призывают людей оставаться дома, сохранять социальную дистанцию — всё это, очевидно, не относится к нам. Вместо этого нас обязывают выходить на работу. Во всяком случае, у нас нет другого выбора. Иначе мы умрем от голода», — цитирует она слова строителя Юнуса Озгюра.

Поскольку большинство из двух млн строителей в Турции не являются членами профсоюзов и работают по краткосрочным контрактам, их защита от работодателей, которых зачастую поддерживает правительство, является недостаточной, добавляет Арсу.

Тесные отношения между строительными компаниями и правительством привели к тому, что комендантский час просто проигнорировали на многих строительных площадках, а в некоторых бизнес продолжался как обычно даже после того, как рабочие, проявляющие симптомы коронавируса, были уволены, цитирует журналист источники в строительном секторе.

«Даже после того, как пандемия пришла в Турцию, мы обедали в крошечном кафетерии, где ели сотрудники другой фирмы. Столы никогда не убирали. Сто человек пользовалась 10 туалетами, и крайне редко, даже с утра, они были чистыми», — рассказал Арсу рабочий строительной фирмы Koray Imşaat.