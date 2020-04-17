Россиянин начал торговать резиновыми тапками в форме рыб и заработал миллионы

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Программист Виталий Сотников начал торговать резиновыми тапками в форме рыб и заработал миллионы в короткие сроки. Об этом сообщает Forbes.

Основатель проекта «Рыбашаг» работал в «Роскосмосе», затем стал сотрудником корпорации по разработке игр Wargaming, а после этого запустил студию по производству видео Chernika. В интервью изданию он рассказал, что в свободное от работы время стал экспериментировать с искусственным интеллектом. Помимо «серьезных» проектов, мужчина начал развивать «абсолютно ненормальную историю, которая остается ненормальной до сих пор» — продажу «рыбатапок».

Во время путешествия по Вьетнаму в 2018 году Сотников купил тапочки в форме окуня, чтобы подарить их друзьям. Обувь выглядела как туловище рыбы с открытым ртом, через который были видны пальцы. По словам героя материала, желающих не только получить в подарок, но и купить такие тапки становилось все больше, поэтому он решил запустить их массовое производство вместе с другом Иваном Немыкиным.

Мужчины заказали тысячу пар тапок в Китае, запустили первую версию сайта и начали продавать обувь под названием «Рыбашаг» в качестве подарка в красивой упаковке за 999 рублей. Однако уже в мае 2019 года цену повысили до двух тысяч рублей.