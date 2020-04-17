Анну Заворотнюк спутали с больной матерью

Анна Заворотнюк последнее время стала активнее вести свой аккаунт Instagram и радовать фолловеров новыми постами. На одной из публикаций подписчики даже спутали девушку с больной Анастасией Заворотнюк, поскольку Анна очень похожа на свою мать.

С каждым днем количество подписчиков в Instagram Анны Заворотнюк растет. Многие пользователи ждут хоть каких-то новостей о матери девушки, которая уже несколько месяцев проходит лечение. Однако большинство фолловеров просто следят за жизнью Анны, чтобы узнать её лучше. С каждым новым постом пользователи социальной сети отмечают, что девушка стала очень похожа на свою маму. На одной из фотографий поклонники даже перепутали Анну с Анастасией Заворотнюк.К сожалению фанатов, девушка не делится с поклонниками звезды сериала «Моя прекрасная няня» подробностями жизни своей матери. Однако каждая новая публикация несет все больше оптимизма, что намекает на улучшение состояния Анастасии Заворотнюк. «Такие трудные минуты особенно объединяют людей, делая их добрее, мудрее и человечнее. Желаю вам всем здоровья, добра и любви», — написала Анна в последней публикации.