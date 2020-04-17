Виктория Боня пожаловалась, что «заплыла жиром»

Виктория Боня пожаловалась подписчикам своей страницы в Instagram, что «заплыла жиром» на самоизоляции. По словам звезды «Дома-2», сейчас она активно занимается спортом дома для того, чтобы к завершению карантина вернуть утраченную форму.

«Я смотрю на себя и понимаю, что заплыла жиром. Я объявляю своему лишнему весу бой. Дома заниматься не очень комфортно, но придется заставлять себя. Иногда многие позволяют себе съесть нечто тяжелое и запрещенное на ПП. За собой я также замечала такие грешки, но сейчас планомерно исправляюсь», — рассказала Боня.По словам звезды, на самоизоляции она старается не забывать о себе и периодически даже накладывает макияж, демонстрируя луки в Instagram. Фанаты под публикацией, на которой Боня позирует в спортивном топе, отметили, что она выглядит так же отлично, как и до самоизоляции. Нашлись и те, кто заметил прибавившиеся килограммы.Недавно Боня рассказывала, что у нее имеется масса методик поддержания тела в форме. Она часто экспериментирует с рационом, дополняя его экзотическими продуктами. Особое внимание она уделяет балансу белков, жиров и углеводов, проводя подсчеты их содержания в рационе. Сейчас Боня старается каждый день выходить на пробежку рядом с домом, но не контактирует с прохожими.