Дочь Аллы Вербер перечислила яркие моменты в биографии покойной матери

Дочь Аллы Вербер раскрыла новые подробности биографии звездной матери. Новый пост на странице фэшн-директора “ЦУМа” в Instagram опубликовала Екатерина Вербер.

Екатерина Вербер призналась, что часто задумывается о биографии своей матери, в которой была масса ярких моментов. По словам дочери фэшн-директора “ЦУМа”, она провела счастливое и беззаботное детство в Ленинграде. Во время одной из волн эмиграции в 1976 году она вместе с родителями переехала за границу. В Риме Алла Вербер познакомилась с «духом Италии конца 70-х», а в Канаде она чувствовала спокойствие, которое подарила ей эта страна. Также она посетила Нью-Йорк, который Екатерина Вербер назвала “суматошным и шумным”. В 1988 году Алла Вербер решила вернуться в Россию, несмотря на царивший беспорядок в стране.Екатерина Вербер отметила, что несмотря на трудности, в середине 1990-х ее матери открылись большие перспективы с компанией Mercury. Дочь светской львицы гордится ее насыщенной биографией, а в комментариях подписчики выразили мнение, что для этого есть много других поводов.