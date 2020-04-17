Эксперты Ассоциации НОМ рассказали о правовых основах общероссийского голосования

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Какими законами регулируется процедура проведения голосования по поправкам к Конституции, кто занимается подготовкой общественных наблюдателей и где пройти обучение, рассказали эксперты Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) в рамках вебинара.

«Поправки могли бы сразу вступить в силу после всей процедуры, которая была пройдена: утверждение Госдумой, Советом Федерации и законодательными собраниями 2/3 субъектов РФ и подписание президентом. Но у главы государства изначально была позиция, что должно быть проведено всероссийское голосование. Заметьте, такой формы всенародного волеизъявления не было, поэтому специально в ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» статья 1 посвящена самим поправкам, а вот статья 2 — процедуре всероссийского голосования, которая сразу вступила в силу, на ее основании мы и будем проводить голосование», — сказал член рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, ректор МГЮА имени О.Е. Кутафина Виктор Блажеев.

По его мнению, конституционная реформа в России назрела давно. «Это правильный и закономерный процесс. Мы понимаем, в какой обстановке, экономической и политической ситуации Конституция принималась в 1993 году (жёсткое противостояние между ветвями власти). Сегодня ситуация совершенно другая, что требует изменения всех позиций», — цитирует его РАПСИ.

Блажеев также подчеркнул, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не ведет агитацию, как считают некоторые представители общества, а проводит информирование граждан о тех или иных поправках. «ЦИК не говорит, как проголосовать — за или против, — а агитирует только за то, чтобы граждане сделали свой выбор. С точки зрения подачи материала, ролики — широкое информирование граждан о поправках», — сказал он.

В свою очередь, исполнительный директор Ассоциации НОМ, председатель движения «Корпус «За чистые выборы» Алёна Булгакова рассказала о правовом регулировании организации и проведения голосования. «До 27 марта у нас организовалась и велась подготовка в соответствии с постановлениями ЦИК, которые утвердили порядок и инструкции проведения тех или иных действий. Затем в связи с эпидемиологической ситуацией было принято постановление о приостановлении этих действий», — сказала она.

Булгакова добавила, что при проведении и организации голосования на участках могут присутствовать члены вышестоящих избирательных комиссий, работники их аппарата, наблюдатели и представители СМИ. «Совет Общественной палаты РФ 23 марта принял положение о порядке приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, назначения наблюдателей за проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов. Этот документ будет полностью регулировать процедуру: от направления документов от кандидатов в наблюдатели от граждан, общественных объединений или политических партий до момента работы их на участках для голосования», — уточнила эксперт, добавив, что, согласно этому положению, за подготовку общественных наблюдателей отвечает именно ОП РФ.

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