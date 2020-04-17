Какие молитвы нужно читать в Великую субботу 18 апреля 2020 года?

Страстная суббота — день великого покоя, радостного и глубокомысленного ожидания Светлого Христова Воскресения, победы света над тьмой и смертью. Церковные заветы помогут встретить этот день правильно.

Страстная суббота для верующих — время тишины и покоя. Позади строгий Великий пост и суровая Страстная седмица, в течение которых в молитвах и говенье мы укрощали своих демонов и проникались величием жертвенной смерти Христа за спасение грешников. В день Тихой субботы наши души замирают в ожидании Православной Пасхи, мы вспоминаем о погребении Христа, сошествии Его в ад и освобождение им душ всех находившихся там праведников.

Что делают в Великую или Страстную субботу

Страстная суббота — время особого поминовения Христа. Православным людям следует обратить внимание на духовную составляющую жизни. Полезно проникнуться атмосферой дня, прочесть краткое описание истории и традиций, узнать главные пророчества, относящиеся к Иисусу Христу. Тогда станет понятно, что именно запрещено делать в столь знаковый день.

В первую очередь, святые отцы советуют сдерживать свои страсти и греховные помыслы. Запрещено спорить, ссориться, тем более браниться, гневаться и обижаться. А посему все сложные разговоры разумнее оставить на другое время, ведь наступает Пасха, и всем нам пора настроиться на радостные эмоции праздника.

По мере возможности стоит отказаться от шумных застолий, увеселительных мероприятий, перенести тяжелые домашние дела. Свое время следует спланировать так, чтобы покончить с рутинными обязанностями как можно скорее.

Хозяйкам важно позаботиться о выпечке и приготовлении праздничных блюд, а также собрать пасхальную корзину и узнать, как в условиях карантина можно освятить куличи.

Разумеется, в такой великий день нужно читать Священное писание, возносить молитвы, совершать богоугодные дела и не отказывать в помощи близким. Тут стоит прислушиваться к внутреннему голосу. Быть может, кому-то уже давно требуется ваше внимание — тогда следует позвонить человеку и предложить должную помощь.

Молитвы Великой субботы 18 апреля

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Тебе на водах повесившаго всю землю неодержимо, тварь видевши на лобнем висима, ужасом многим содрогашеся, несть Свят, разве Тебе, Господи, взывающи.

[Тебя, повесившего на водах всю землю без опоры, тварь, увидев висящим на лобном месте, в великом ужасе трепетала, восклицая: «Нет Святого кроме Тебя, Господи».]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

На кресте Твое Божественное истощание провидя Аввакум ужасся, вопияше: Ты сильных пресекл еси державу, Блаже, приобщаяся сущим во аде, яко Всесилен.

[Провидя Твое Божественное уничижение на кресте, Аввакум в изумлении взывал: «Ты ниспроверг, Благий, могущество князей тьмы, сошедши к находящимся в аду, как Всесильный».]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Богоявления Твоего, Христе, к нам милостивно бывшаго, Исаиа свет видев невечерний, из нощи утреневав, взываше: воскреснут мертвии, и востанут сущии во гробех, и вси земнороднии возрадуются.

[Исаия, пробудившись ночью и увидев немеркнущий свет Твоего, Христе, Богоявления, милостиво бывшего для нас, восклицал: «Воскреснут мертвые, восстанут находящиеся в гробах, и все живущие на земле возрадуются».]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Ят бысть, но не удержан в персех китовых Иона: Твой бо образ нося, Страдавшаго и погребению давшагося, яко от чертога от зверя изыде, приглашаше же кустодии, хранящии суетная и ложная, милость сию оставили есте.

[Был поглощен, но не удержан во чреве кита Иона; ибо, прообразуя Тебя, Христе, пострадавшего и погребенного, он вышел из зверя, как из чертога, а к страже гроба Твоего взывал: «Bы, держащиеся суетного и ложного, утратили Самую Милость».]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Неизреченное чудо, в пещи избавивый преподобныя отроки из пламене, во гробе мертв, бездыханен полагается, во спасение нас поющих: Избавителю Боже, благословен еси.

[Неизреченное чудо! Избавивший в печи от пламени благочестивых отроков, полагается во гробе бездыханным мертвецом, для спасения нас, поющих: «Благословен Ты, Бог-Искупитель».]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Ужаснися, бояйся, небо и да подвижатся основания земли: се бо, в мертвецех вменяется в вышних Живый, и во гроб мал странноприемлется. Егоже отроцы благословите, священницы воспойте, людие превозносите во вся веки.

[Содрогнись от страха небо и да поколеблются основания земли, ибо вот причисляется к мертвым и в тесном гробе помещается Живущий на небесах, Которого, отроки, благословляйте, священники, воспевайте, люди, превозносите во все века.]

Слава Тебе Боже наш, слава Тебе.

Ee рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе, Егоже во чреве без семене зачала еси Сына: востану бо и прославлюся и вознесу со славою непрестанно яко Бог, верою и любовию Тя величающия.

[«Не рыдай о Мне, Матерь, видя во гробе Сына, зачатого Тобою во чреве бессеменно, ибо Я восстану и прославлюсь и, как Бог, со славою вознесу непрестанно с верою и любовию величающих Тебя».]

Традиции и обычаи в Великую субботу

Именно в Великую субботу вечером в церквях начинаются пасхальные службы. Если же вы по каким-то причинам не можете посетить всенощную, то все равно не должны ложиться спать. В эту ночь обязательно зажгите свечу перед иконой Иисуса Христа и найдите время для глубокой и чистосердечной молитвы.

Конечно, главным обычаем Страстной субботы является окраска и украшение яиц. Классическим цветом пасхальных крашенок считается красный. Но, естественно, можно красить яйца в любой цвет, который вам подскажет фантазия. А первое яйцо, которое вы покрасили, отдайте самому младшему в семье, сказав про себя заговорные слова: «До тех пор, пока люди красить яйца будут, до той самой поры святые наш дом не забудут. Ключ, замок, язык. Аминь. Аминь. Аминь».

В Великую субботу продолжается Великий пост. В этот день можно готовить праздничные пасхальные блюда, но есть их еще нельзя. С самого утра хозяйки принимаются за приготовление яств к богатому пасхальному столу — согласно традициям в праздник Воскресения Христова на столе должно быть не меньше 12 блюд.

Великая суббота — день доброты, примирения и всепрощения. Сегодня обязательно попросите прощения у всех, кого вы могли обидеть. Помиритесь со всеми, с кем вы в ссоре — не омрачайте завтрашний праздник негативными чувствами и эмоциями. Также в субботу перед Пасхой обязательно нужно раздать милостыню всем нуждающимся, которых вы встретите на своем пути. Ну а родственники и близкие вам люди на должны остаться без пасхальных подарков.

Как и на протяжении всей Страстной недели, в Великую субботу нельзя справлять свадьбы, дни рождения, различные торжества и вообще веселиться. Согласно поверьям, если свадьбу сыграли на Страстной неделе, то молодые вместе долго жить не будут. И, надо сказать, эта народная примета чаще всего оказывается справедлива.

Вечером в Великую субботу в церквях и храмах начинают освящать пасхальные куличи, «крашенки» и продукты к пасхальному столу, которые хозяйки приносят в церковь в специальных корзинках.

Что надо положить в пасхальную корзинку: куличи и крашеные яйца по количеству человек в вашей семье; соль, кусок свинины или сала, емкость с водой, домашнюю колбасу, сливочное масло, творог или творожную пасху, бутылку церковного вина.

Каждый год в субботу перед Пасхой в Иерусалиме происходит схождение Благодатного огня. Многие тысячи паломников собираются в этот день в храме Воскресения Христова чтобы наблюдать одно из главных чудес православной церкви. Предание утверждает, что год, когда Благодатный огонь на сойдет на землю, станет последним перед Страшным судом.