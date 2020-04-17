Ученые установили температуру гибели коронавируса

Коронавирус полностью гибнет при тепловом воздействии в 92 градуса в течение 15 минут, выяснила группа французских ученых из Университета Прованса. Специалисты обнародовали свои выводы на публикующем научные материалы ресурсе bioRxiv.

Стандартный протокол дезактивации вируса, применяемый в большинстве лабораторий, предполагает нагрев до 60 градусов в течение часа. Однако в ходе эксперимента ученые обнаружили, что некоторые штаммы коронавируса еще способны размножаться в таких условиях.

Исследователи предполагают, что стандартного протокола дезактивации может быть достаточно для образцов с низкой вирусной нагрузкой, однако для образцов с высоким содержанием COVID-19 этого может не хватить.

Результаты исследования помогут выбрать наиболее подходящий протокол дезактивации коронавируса для предотвращения угрозы заражения медперсонала, напрямую работающего с образцами, отмечают ученые.