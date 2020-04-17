Троє людей з Волині – на штучній вентиляції легень через коронавірус

Троє волинян підключені до апаратів штучної вентиляції легень через важкий перебіг коронавірусної інфекції.

Про це сьогодні, 17 квітня, під час брифінгу у Волинській облдержадміністрації повідомив начальник обласного управління охорони здоров’я Ігор Ващенюк.

Він також додав, що у корпусі Волинської обласної клінічної лікарні у Боголюбах, який визначили епіцентром у боротьбі за життя важких хворих перебуває троє пацієнтів.

За інформацією, яку повідомили виданню власні джерела, приблизно о 13 годині 17 квітня з інфекційної лікарні у Боголюби бригада екстреної медичної допомоги транспортувала ще одного пацієнта у важкому стані.