Правда ли, что Парад Победы в 2020 году могут перенести на 24 июня

Ежегодно в России на территории Москвы проводится Парад Победы. Это мероприятие реализуют 9 мая. В 2020 году в ранее намеченные планы вмешалась пандемия коронавируса. Из-за распространения нового вируса большую часть мероприятий, предусматривающих массовое скопление людей, перенесли или отменили.

Источники, которые раньше общались с журналистами, сообщили, что парад, обычно проводимый 9 мая, хотят перенести. Журналисты разбирались, планируют ли реализовать вышеупомянутое мероприятия 24 июня, в день, когда первый исторический Парад Победы состоялся.

Перенесли ли дату проведения Парада Победы и могут ли его реализовать 24 июня?

Ранее на страницах издания РБК появились данные про перенос Парада Победы, который обычно проходит в столице Российской Федерации 9 мая. Источники, которые общались журналистами, подчеркнули, что власти пока с датой определиться не могут.

Четыре собеседника (3 – близки к администрации Владимира Путина, 1 – к Министерству обороны) подтвердили, что в Кремле приняли решение Парад Победы перенести. Ожидалось, что Владимир Путин, действующий лидер Российской Федерации, в течение этой недели выступит с соответствующим объявлением.

Позже в информационном пространстве появились данные о том, что ветеранские организации, функционирующие в России, сформировали специальное обращение к действующему президенту. В нём озвучена просьба о переносе Парада Победы на более поздний срок. Дмитрий Песков (является пресс-секретарем Владимира Путина) прокомментировал эту ситуацию. Он акцентировал внимание на том, что в Кремле просьба ветеранов, связанная с переносом парада в Москве, будет рассмотрена. Ниже представлен его комментарий:

«Это обращение будет рассмотрено».

Сергей Липовой (является председателем президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор) в четверг, 16 апреля, заявил, что вышеупомянутое мероприятие можно перенести с 9 мая на 24 июня. Эта дата выступает годовщиной проведения первого Парада Победы в 1945 году после войны.

Владимир Шаманов (является президентом Российской ассоциации героев, а также председателем комитета ГД РФ по обороне), общался со СМИ. Он подчеркнул, что на имя лидера Российской Федерации со стороны ветеранских организаций отправлено обращение, связанное с переносом парада.

Мнение экспертов по поводу дат проведения Парада Победы в 2020 году

Журналисты общались с экспертами и поинтересовались: когда, на их взгляд, актуальнее всего провести Парад Победы в 2020 году. Сергей Марков (занимает должность директора института политических исследований) общался с представителями издания «Комсомольская правда». Он отметил, что мероприятие можно провести 2 сентября или 24 июня (в последнюю дату состоялся первый парад Победы в 1945 году). Отдельно Марков подчеркнул, что к концу первого летнего месяца в некоторых странах мероприятия, относящиеся к эпидемическим, «вряд ли закончатся», поэтому возникнут проблемы с пересечением границы. Также он считает, что проведение парада в сентябре уместнее (речь идёт про второе число).

Евгений Тарло (является главой фонда «Правовое государство», экс-сенатор) отмечает, что парад можно провести как 22, так и 24 июня. Первая число представляет собой дату нападения на СССР. Также он отмечает, что провести парад следует, когда это удобно России, а приглашение лидеров других стран относится к дипломатическому вопросу.