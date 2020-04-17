Стало известно, откроют ли парикмахерские до 30 апреля

Медики заявили, что пик роста инфицирования вирусом COVID-19 на территории Российской Федерации еще не был пройден. Ограничительные меры по сдерживанию распространения заразы по всей стране вынудили власти отправить людей на так называемые «нерабочие дни», в это время были закрыты салоны красоты и другие предприятия. Несмотря на ряд ограничений, россиян волнует вопрос — будут ли открыты парикмахерские до 30 апреля. Тревогу людей можно понять, ведь всем хочется выглядеть красиво и привести себя в порядок.

Несмотря на самоизоляцию и невозможность отметить праздничные даты, абсолютно у каждого человека есть желание выглядеть опрятным. С 26 марта 2020 года салоны красоты были закрыты по распоряжению главы государства. Беда не приходит одна, ведь, помимо парикмахерских, были закрыты и другие организации. С 3 апреля некоторые из них возобновили свою работу.

Напомним, что по состоянию на 17 апреля 2020 года в России зафиксировано 32 008 случаев инфицирования, за прошедшие сутки зафиксировано 4 070 новых случая. 2590 человек вылечились, 273 человека погибло. Больше всего инфицированных в Москве и Московской области.

Салоны красоты в Москве

Салоны красоты, массажные кабинеты, бани, сауны и солярии смогут функционировать и дальше в столице Российской Федерации в период с 5 апреля по 1 мая, однако есть условие — у администрации заведений должна быть медицинская лицензия. Об этом заявил градоначальник столицы Сергей Собянин. Если же данные предприятия работают без лицензии, то они не смогут оказывать свои услуги, это же касается и тех, кто работает дистанционным способом.

Работа парикмахерских в Воронеже

С 14 апреля 2020 года в Воронеже будут открыты парикмахерские и салоны оптики. Также будут открыты суды, адвокатские и нотариальные конторы, органы дознания и следствия, судебно-экспертные учреждения, местные власти также разрешили деятельность организаций, которые оказывают ритуальные услуги. Напомним, что режим самоизоляции действует до 30 апреля, однако сроки могут изменить в зависимости от того, какая сейчас эпидемиологическая ситуация в стране.