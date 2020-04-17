Кто является нулевым пациентом, заразившимся коронавирусом

Обнаружен нулевой пациент, заразившийся COVID-19. Им стал один из сотрудников лаборатории в Ухане.

По версии американцев, первым человеком, который заразился коронавирусом, стал работник лаборатории в Ухане. А версия заражения от летучих мышей была специально выдумана, чтобы отодвинуть подозрение от лаборатории. Заявление прозвучало на американском канале «Fox News».

Трамп отметил, что США не остановятся, пока полностью не изучат сложившуюся ситуацию. Расследование продолжается.

В Китае найден нулевой пациент

На американском канале «Fox News» было сделано заявление о том, что китайские власти дали лживую информацию о происхождении COVID-19, изначально заявив, что вирусом человек заразился от употребления мяса летучей мыши. Согласно проведенным расследованиям, в США считают, что нулевым пациентом стал сотрудник лаборатории в Ухане, который заразился вирусом во время проведения исследований.

В источниках «Fox News» подчеркивается, что COVID-19 не является биологическим оружием.

Трамп заявил, что расследования будут продолжаться, пока полностью не прояснится сложившаяся ситуация. Однако президент отказался комментировать источник происхождения коронавируса.

Напомним, что китайские власти изначально сообщили, что вирус попал в организм человека после поедания необработанного мяса летучей мыши, а затем, мутировав, начал распространяться среди людей.

Версия Китая о происхождении коронавируса

По словам, Лицзянь Чжао, представителя МИД Китая, о том, что вирус сбежал из лаборатории, нет никаких оснований и доказательств. Данное опровержение вышло в СМИ после заявления канала «Fox News» про то, что разносчиком COVID-19 стал сотрудник лаборатории, расположенной в Ухане.

16.04.2020 г. было сообщено о том, что три журналиста, отправившиеся в Ухань, чтобы показать, как там обстоят дела, не выходят на связь более трех дней. Отметим, что один из них снимал материал именно про лабораторию в Ухане.

Также загадочным образом исчезла Ай Фень, занимающая должность директора одного из отделений больницы в Ухане, после того, как она открыто раскритиковала китайские власти, что те не предприняли меры по ликвидации распространения COVID-19 на начальной стадии.

Отметим, что на 17 апреля в мире заразилось коронавирусной инфекцией 2198727 человек, умерло 147524 пациентов, выздоровело 558838 пациентов.