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Фото: Globallookpress.com

Президент Франции Эммануэль Макрон отказался верить в успешную борьбу Китая с коронавирусом. Об этом сообщает The Financial Times.

«Давайте не будем столь наивны, чтобы утверждать, что они справились гораздо лучше нас», — сказал французский лидер. Он добавил, что совершенно точно существуют вещи, о которых мир все еще не знает.

Ранее сообщалось, что в китайском городе Ухань, где была впервые зафиксирована вспышка коронавируса SARS-CoV-2, задним числом выявили еще 1290 смертельных случаев, связанных с инфекцией.

За последние сутки, по данным властей Китая, стало известно о 26 новых случаях, что меньше, чем 46 зараженных днем ранее. Всего в КНР насчитывается 82,3 тысячи случаев, однако не учитываются инфицированные без серьезных симптомов, таких как температура или кашель.

В начале апреля разведка США представила Белому дому секретный доклад, в котором говорилось о том, что Китай скрывает истинные масштабы эпидемии коронавируса в стране. В частности, Пекин заподозрили в занижении как общего числа случаев заражения, так и количества умерших от инфекции. Госсекретарь США Майк Помпео публично призвал Китай и другие страны быть прозрачными в отношении статистики по коронавирусу.

Представитель МИД Китая Хуа Чуньин в ответ заявил, что Пекин всегда придерживался открытой позиции относительно публикации данных об эпидемии коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые была зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.