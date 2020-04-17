Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которых ждет удача в конце апреля

Share Tweet Share Share Email CommentsИзвестный астролог Павел Глоба назвал четыре знака Зодиака, которым не стоит опускать руки, если в апреле они не успели достигнуть поставленных целей. Таким знакам будет в конце месяца сопутствовать удача.

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Астролог призывает Овнов не расслабляться. В конце апреля им необходимо занять лидирующие позиции и проявлять больше энтузиазма. Конец апреля дает Овнам шанс получить бонусы и шикарные возможности от судьбы. Овны должны быть лидерами и ощущать себя комфортно. Им нужно брать новые задания и не бояться вести переговоры. Овен может зарекомендовать себя в глазах начальника как профессионал и незаменимый сотрудник, пишет slovofraza.com.

Последняя неделя апреля окажется продуктивной и удачной для Tелцов. Судьба отведет от них неприятности и проблемы. Тельцы полны гениальных идей и сил, что им поможет реализовать задумки и воплотить в жизнь замыслы. Tелец достигнет лучших результатов и выйдет на хороший материальный уровень. Ему удастся продвигаться в нескольких направлениях.

Для Скорпиона конец апреля наполнен приятными неожиданностями. Представители этого знака могут показать свои лучшие профессиональные качества. Скорпионы в этот период вспомнят старые проекты, которые начнут приносить прибыль. Астролог призывает их расширять список знакомств. Скорпионы могут завести приятные знакомства или дружбу с влиятельными людьми.

Для Рыб конец апреля станет триумфом. Однако важно, чтобы они оставались спокойными и сосредоточенными. Рыбам необходимо сохранять концентрацию, чтобы видеть выгодные возможности. Это благоприятный период в материальном плане, так как деньги будут валяться буквально под ногами. Рыбам стоит участвовать в крупных проектах и не бояться ответственности. Они справятся с самыми сложными заданиями и удивят многих свежими идеями.

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