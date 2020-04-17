В России продажи китайских авто выросли в 1,5 раза

Продажи новых автомобилей китайских марок в России по итогам 1 квартала 2020 года составили 10 608 единиц – это в 1,5 раза (на 51,5%) больше, чем годом ранее. Об этом сообщает аналитическое агентство «АвтоСТАТ».

Самым успешным китайским автобрендом по-прежнему остается Haval, нарастивший собственные продажи за январь—март в 2,8 раза до 4047 единиц. Второе место занимает Geely, реализация которого выросла на 57% до 2644 машин. Замкнул тройку лидеров Chery, чьи кроссоверы нашли за отчетный период 1689 покупателей – на 37% больше, чем годом ранее.

На четвертой строчке оказался Changan, который по итогам квартала показал рекордный рост продаж – в 6,4 раза (до 1245 ед.). Пятым же стал Lifan, продажи которого вновь упали – на сей раз на 69% до 420 единиц.

Еще хуже в первые три месяца этого года продавались автомобили FAW (341 ед., +56%), DFM (269 ед., -13%), Zotye (71 ед., -87%), Brilliance (44 ед., +2%) и Foton (16 ед., -70%).