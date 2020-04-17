Российские автозаводы возобновят поставки комплектующих из Европы

Дефицит комплектующих, возникший у ряда российских автозаводов из-за простоя их производства в Европе, скоро закончится. Европейские автокомпании планируют вернуться к работе в течение следующей недели, пишет агентство «Прайм».

Отмечается, что запуск европейских предприятий для России станет едва ли не более важной новостью, чем возобновление производства на автомобильных заводах Китая. Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто, в частности, напомнил, что из-за перебоев с поставками комплектующих из Европы сборку автомобилей приостановили сразу две площадки Volkswagen: в Калуге и в Нижнем Новгороде, где ведется контрактная сборка трех моделей Skoda: Kodiaq, Karoq и Rapid.

«Для наших предприятий это очень хорошая новость. Потому как показала практика, без европейского автопрома у нас не все могут работать. Завод Volkswagen был вынужден остановиться — не было деталей для Volkswagen Polo и Skoda Rapid. Это совпало с карантином, но завод все равно хотели остановить», — отметил Игорь Моржаретто.

Тем временем, сегодня стало известно, что калужский завод Volkswagen выйдет из простоя уже через неделю. Запустить конвейер, по словам директора российского офиса марки по внешним и внутренним коммуникациям Натальи Костюкович, планируется в понедельник, 27 апреля.