Российский завод Volkswagen возобновит работу с 27 апреля

То, что «Автоновости дня» писали еще вчера, вскоре подтвердилось: калужский завод Volkswagen действительно возобновит работу с 27 апреля. Об этом сообщила «ТАСС» директор российского офиса марки по внешним и внутренним коммуникациям Наталья Костюкович.

«Volkswagen Group Rus начнет постепенное возобновление производства на заводе в Калуге на неделе [которая начнется] 27 апреля 2020 года. После возобновления производства на всех производственных участках будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов», — сказала Наталья Костюкович.

Она добавила, что для поддержания достаточных объемов производства к работе должны вернуться и дилерские центры, закрытые с 30 марта в связи с указом президента России Владимира Путина «о нерабочих днях». С просьбой разрешить их работу к премьеру Михаилу Мишустину недавно обращались глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс и президент ассоциации автодилеров (РОАД) Олег Мосеев, однако ответа на их письмо пока нет.

О контрактном производстве на мощностях «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, как мы уже отмечали, информации пока нет, но, скорее всего, оно будет возобновлено в один день с калужским. Тем более что закрывались эти площадки одновременно, и комментарии Volkswagen давал сразу по обеим.