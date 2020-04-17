Мэрия Барнаула распространила фейковые угрозы родителям школьников карательных патрулях полиции

Такое сообщение получили барнаульцы

Накануне комитет по образованию администрации Барнаула распространил сообщения об ужесточении эпидемических ограничений, согласно которому полиция начнет наказывать за нахождение вне дома. Пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю эту информацию опровергла. Как сообщает «Политсибру», в комитете мэрии распространение фейка объяснили заботой о детях.

16 апреля в родительских школьных чатах было разослано сообщение об ужесточении режима самоизоляции. Как рассказали барнаульцы в соцсетях, информацию разослали классные руководители, получив ее от комитета по образованию. Судя по опубликованным фото документа, он подписан заместителем комитета Натальей Михальчук. В нем говорится, что с 15 апреля полиция усилила городские патрули, а с 16 апреля нахождение на улице будет рассматриваться как нарушение режима самоизоляции. Нарушителей так называемого режима якобы должны привлекать к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации). Данная статья предполагает наказание в виде штрафа для граждан от 1 до 30 тысяч рублей.

В связи с этим в мэрии родителям настоятельно рекомендовали ограничить пребывание детей на улицах в дневное и вечернее время, а также организовать «режим максимальной самоизоляции» и выходить из дома только в случае крайней необходимости. Однако пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю в комментариях под данным документом в соцсетях сообщила, что дальнейшего усиления патрулей полиции не планируется, а все ограничения по передвижению граждан носят рекомендательный характер. «Меры со стороны полиции ко всем, кто не нарушает действующее законодательство, в том числе ПДД (классический вариант), в рамках контроля за режимом самоизоляции, который сотрудники осуществляют совместно с Роспотребнадзором, в большей части рекомендательные и разъяснительные», — объяснили в полиции, фактически опровергнув информацию комитета по образованию.

В самом комитете изданию пояснили, ради чего распространили это сообщение, не соответствующее действительности. «Цель данной информации — напомнить родителям (законным представителям) о необходимости ограничить пребывание их несовершеннолетних детей на улицах города, организовать режим самоизоляции. Мы не преследовали цели наказать кого-то. Наша цель — информационно-разъяснительная работа», — так чиновники оправдали свою инициативу. Насчет опровержения полиции комментариев комитет не дал.

Отметим, что это же сообщение было опубликовано на сайте комитета. На момент написания материала оно не было удалено или изменено. Будет ли данная ситуация расценена как распространение фейковой информации, неизвестно.