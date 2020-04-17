МВФ: Экономика Турции в 2020 году сократится на 5%

Прогнозы МВФ основаны на предполагаемом сценарии, в соответствии с которым во второй половине 2020 года глобальная пандемия коронавируса пойдёт на спад, а условия карантина будут постепенно облегчаться. Основные экономические потери ожидаются в течение второго квартала, между апрелем и июнем, хотя существует предположение, что после последует восстановление.

В то время как МВФ ожидает, что в 2020 году экономика Турции сократится на 5%, в 2021 году фонд предсказывает рост в 5%. По предположению фонда, падение ВВП России составит 5,5% в 2020 году.

Уровень инфляции в Турции в этом году как и в следующем, по оценкам, зафиксируется на отметке 12%, в то время как безработица составит 17,2%, слегка снизившись до 15,6% в 2021 году, указали в МВФ.

С учётом того, что прогнозы МВФ всегда представляют собой нечто среднее между «умеренными» и «осторожными», в реальности картина может быть более негативной. Наилучшим примером является следующая ситуация: когда МВФ прогнозирует, что профицит счёта текущих операций Турции составит 0,4% от ВВП страны, фонд не учитывает потери примерно в 20 млрд долларов, что является довольно оптимистичным показателем.