Екатерина Варнава призвала Ольгу Бузову «заняться сексом с Манукяном в прямом эфире»

Ольга Бузова во время «Утренника» в Instagram пообщалась с Екатериной Варнавой на откровенные темы. Ведущая призвала певицу заняться сексом с Давидом Манукяном в прямом эфире.

Во время карантина знаменитости по-разному развлекают себя и своих фанатов, то же самое касается и артистки, которая организовала необычное шоу, где она общается со звездами. В очередном прямом эфире Ольга Бузова поговорила с Екатериной Варнавой и даже успела с ней потанцевать. В ходе разговора актриса спросила у ведущей «Дома-2», что они с Манукяном делают в режиме самоизоляции. Как рассказали влюбленные, они едят, смотрят фильмы и танцуют, пока что позабыв о спортивных упражнениях.

Затем исполнительница решила узнать, кто занимается сексом в прямом эфире. Однако Варнава заявила, что это будет первое задание для певицы и ее бойфренда.