Путин дистанционно откроет инфекционные больницы по всей стране

Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, дистанционно откроет несколько инфекционных больниц по всей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
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