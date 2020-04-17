Путин дистанционно откроет инфекционные больницы по всей стране

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Президент России Владимир Путин в пятницу, 17 апреля, дистанционно откроет несколько инфекционных больниц по всей стране. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».