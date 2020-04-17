Ведущий призвал согнать людей с коронавирусом в концлагерь и остался без работы

Маркаo ду ПовуКадр: Metropoles.com

Бразильский журналист Маркаo ду Пову (Marcão do Povo) в телеэфире канала SBT предложил согнать в концлагерь пациентов с коронавирусом. Как сообщает Correio Braziliense, после общественной реакции на этот призыв телеведущий остался без работы работы.

Свое мнение журналист высказал в выпуске передачи Primeiro Impacto. Он отметил, что Бразилии следует пойти по примеру Китая и создать отдельные здания для людей с коронавирусом, его слова приводит UOL.

«Например, не будет ли хорошим делом предложить армии создать концлагеря, где с заботой и продвинутым оборудованием будут работать лучшие профессионалы? И именно там разместить всех людей с симптомами?» — отметил он. С таким советом ведущий обратился напрямую к президенту Бразилии Жаиру Болсонару.

Зрители посчитали формулировку возмутительной, так как нашли в ней параллели с действиями нацистов. Через некоторое время телеканал SBT выпустил заявление, в котором указал, что журналист отстранен от работы в эфире. В комментарии указывалось, что до Пову высказывал личное мнение.

В SBT извинились за прозвучавшее в эфире предложение, противоречащее принципам канала. Свои личные извинения за совет отправить заболевших бразильцев в концлагеря журналист принес в посте в Instgram через несколько дней после решения канала.

Пову начал работать на SBT в 2017 году. На канал он пришел после увольнения с другого места работы за расизм. Тогда он обозвал бразильскую певицу Ludmilla «макакой».