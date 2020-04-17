Адвокат рассказала о жилищных проблемах Лидии Федосеевой-Шукшиной

Лидия Федосеева-ШукшинаФото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Советская и российская актриса Лидия Федосеева-Шукшина рискует остаться без крыши над головой: по словам адвоката звезды, московская квартира на улице Бочкова, где постоянно проживает артистка, формально ей не принадлежит. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Квартира досталась Федосеевой-Шукшиной от бывшего супруга — писателя Василия Шукшина. Впоследствии недвижимость перешла в собственность дочерей актрисы — Ольги и Марии. Мария Шукшина передарила свою долю дочери Анне. Сама Лидия Федосеева-Шукшина в квартире только зарегистрирована, поэтому риск жилищных проблем не исключен.

«Юридически существует возможность, что кто-то из со-собственников может, не спрашивая Лидию Николаевну, продать свою долю третьим лицам, — рассказала изданию адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник. — Например, предложив сначала второму собственнику выкупить ее, либо, договорившись между собой, продать всю квартиру. Однако, учитывая родственные связи, мы надеемся, что этого все же не произойдет».

По данным «Комсомольской правды», ранее внучка Шукшиной Анна продала бабушкину квартиру в Санкт-Петербурге по доверенности. При этом актриса передала внучке право распоряжения недвижимостью с условием, что квартира не будет продана или подарена кому-либо до ее кончины. Женщина это условие проигнорировала.

«Лидия Николаевна во избежание возможных инсинуаций, конечно, хотела бы, чтобы ее доля в квартире на Бочкова была ей, Лидии Николаевне, возвращена так же, как и была передана. То есть безвозмездно», — заключила Вербицкая-Линник.

Ранее, в марте, актриса Светлана Светличная пожаловалась на родственников, которые, по словам звезды, пытаются завладеть принадлежащей ей квартирой и ради этого якобы совершили покушение на ее жизнь. Артистка заявила, что избавиться от нее с целью завладения недвижимостью хочет, в частности, внучка Мария Ивашова.