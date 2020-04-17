Схватку алтайского депутата приставами канистру бензина проверят статье доведении самоубийства

Сотрудники СУ СКР по Республике Алтай инициировали проверку проверят действия судебных приставов во время конфликта с депутатом Госсобрания региона Сергеем Кухтуековым, у которого они изъяли автомобиль. Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в республиканском ведомстве, правоохранители зарегистрировали материал сразу по двум уголовным статьям.

«У нас зарегистрирован материал проверки в городском следственном отделе. Проверка проводится по ст. 285 УК РФ (злоупотребление, превышение приставами должностных полномочий) и по ст. 110 УК РФ (доведение до самоубийства), потому что депутат облил себя бензином», — сообщили в следственном комитете. Упомянем, что ранее Сергей Кухтуеков собирался добиться проверки действий судебных приставов компетентными органами. В частности, его интересовало, «действовал ли руководитель приставов самостоятельно или выполнял чью-то просьбу». Стоит заметить, что в отношении самого депутата после упомянутой потасовки был составлен протокол по по ст. 17.8 КоАП РФ (воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа, уполномоченного на осуществление функций по принудительному исполнению исполнительных документов и обеспечению установленного порядка деятельности судов).

Сейчас Кухтуеков уверяет, что в драке получил несколько травм: у него якобы обнаружили вывих плеча и сотрясение мозга. При этом, по его словам, в физическом плане он чувствует себя вполне нормально. «Что касается физического аспекта, в целом [чувствую себя] нормально, завтра экспертизу сделаю — плечо вывихнули, небольшое сотрясение, ссадины. Морально — не очень хорошая история, у меня нет никакого выбора решить ситуацию, на меня давят и используют разные способы, в том числе — мои долги. Я уверен, что приставы [начали действовать] не просто так. Я недавно погасил [часть долгов], продал машину почти за 300 тысяч рублей, мелкие долги гасил, по налогам не должен — по мелочи», — объяснил он ТАССу.

Напомним, что 15 апреля на странице депутата Сергея Кухтуекова «ВКонтакте» была опубликована видеотрансляция, на которой запечатлено, как эвакуатор забирал его автомобиль марки Lexus в сопровождении сотрудников службы судебных приставов. Народный избранник на записи утверждал, что эвакуация машины – это один методов давления на независимого парламентария за критику власти. Ситуация оказалась накалена до предела, когда Кухтуеков взял в руки канистру с жидкостью. В ней вероятно, был бензин, что слышно из разговоров сотрудников службы. Депутат попытался открыть крышку, но ему помешали приставы, бросившиеся отнимать емкость, из-за чего и завязалась потасовка. Что именно хотел сделать с горючим Кухтуеков – не ясно. Сам он никак не объясняет свои действия по совету адвокатов.

В отношении Сергея Кухутекова действует 69 исполнительных производств о взыскании задолженности по штрафам ГИБДД, коммунальным услугам, а также по аренде нежилого помещения на общую сумму 1,2 млн рублей. На данный момент остаток задолженности составляет около 730 тысяч рублей. Из-за долгов приставы решили забрать личный автомобиль депутата. Но по версии Кухтуекова, речь шла о том, что сотрудники УФССП должны были арестовать другую машину. Происходящее депутат связывает со своей оппозиционной позицией, которую он транслирует на заседаниях Госсобрания.