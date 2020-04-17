Современные аспекты лечения мочекаменной болезни

Мочекаменная болезнь является одной из самых распространенных заболевания в области урологии. Данная болезнь часто бывает наследственного характера. Подробнее о лечении мочекаменной болезни в Германии по ссылке bud-zdorov.de/urologija/mochekamennaja-bolezn/.

На сегодняшний день можно выделить два фактора, которые влияют на мочекаменную болезнь:

1. Экзогенный фактор. Влияние происходит из-за особенности современной жизни (особенности климата, экология). Питание современного человека очень сильно влияет на возникновение мочекаменной болезни. Современный ритм жизни часто не позволяет употреблять здоровую пищу, мы употребляем много белка. Так же возросло употребление алкогольной продукции, что пагубно влияет на организм в целом. Еще одним экзогенным фактором, влияющим на возникновение мочекаменной болезни, является употребление лекарственных препаратов.

2. Эндогенный фактор. Самым распространенным пунктом в этом факторе можно назвать появление инфекции в мочевых путях. Генетика так же имеет влияние.

В совокупности этих факторов происходит негативное влияние на организм, нарушается метаболизм, повышается уровень веществ, которые повышают уровень камнеобразования. Почки вырабатывают повешенные вещества, что приводит к образованию соляных кристаллов. Чаще всего это образует камни в мочевых путях. Повышенная перенасыщенность мочи данным веществом не всегда приводит к образованию камней. Если при насыщении мочи данными веществами отток мочи нарушен, или появляется инфекция, то это приводит к образованию мочекаменной болезни.

Лечение мочекаменной болезни может проходить по различным методикам: оперативная, медикаментозная, профилактическая. Метод лечения зависит от клинических показаний пациента, медосмотра и других важных нюансов. Современные методы лечения в наши дни быстро развиваются. Несмотря на это, применение фармакологических препаратов очень популярно и имеет свои положительные стороны. Если пациент применяет фармакологические препараты, то возможность рецидивного образования камней снижается. Препараты позволяют откорректировать показания белка.