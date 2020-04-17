Лучшие программы для конвертирования видео

На данный момент времени существует огромное количество различных программ для конвертирования видео, то есть для преобразования видео одного формата в иной формат видео, либо аудио. Программы для конвертирования видео тут https://amssoft.ru/video/luchshie-programmy-dlya-konvertirovaniya-video.php.Рассмотрим наиболее популярные из них:

— ВидеоМастер. Довольно функциональная для осуществления конвертации, причем возможно осуществлять работу с ней с поддержкой нашего родного языка. Она способна конвертировать видеофайлы в наибольшее число форматов, причем даже для оборудования мобильного, имеющего настройки уже готовые. В ВидеоМастере уже встроен видеоредактор, способно поддерживаться преображение пакетное видеофайлов, есть вероятность всевозможной нарезки видеофайлов на эпизоды, возможность извлечения аудиодорожки из видеофайла, произведение озвучки видеофайла и многое другое. Она наделена DVD-риппером для осуществления конвертации дисков, либо отдельных некоторых глав в требуемый формат. Также есть возможность сделать запись DVD диска с меню интерактивным, а еще производить отправку видео на распространенные интернет сайты.

— Any Video Converter. Эта программа способна осуществлять поддержку самого большого числа форматов видеофайлов. Она наделена несколькими вариантами, которые имеют отличия в своих возможностях по функциям. Такая программа способна осуществлять конвертацию между разными аудио и видеоформатами для оборудования мобильного. Здесь имеется поддержка видео редактированию, видеозаписи на диск DVD с возможностью выбора по оформлению и многое иное. Программа побладает возможностью выполнения работы на нашем родном языке.

— Format Factory. Достаточно мощная. Способна поддерживать огромное число видеоформатов различных. Обладает такими возможностями, как: конвертация аудио и видео, изображений в форматы иные, конвертирование для оборудования мобильного и еще очень многое.

— Freemake Video Converter. Достаточно функциональная для конвертации. Имеет большое число поддерживаемых устройств и форматов, возможность создания слай-шоу и другое.