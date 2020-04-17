Фонд Билла Гейтса увеличит до $250 млн пожертвования на борьбу с коронавирусом

Благотворительный фонд одного из основателей Microsoft Билла Гейтса и его супруги Мелинды выделяет дополнительно $150 млн на противодействие распространению заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте фонда.

«Ситуация уникальна. Нам представилась уникальная возможность помочь. Сегодня мы объявляем о выделении [на борьбу с коронавирусом нового типа] еще $150 млн, что доводит наши обязательства до более $250 млн в целом», – говорится в сообщении.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & Melinda Gates Foundation) обращает внимание на то, что пожертвования будут направлены на поддержку бедных слоев населения, которые наиболее уязвимы в условиях пандемии. Часть средств решено израсходовать на базовое медицинское обслуживание в странах Африки и Южной Азии. Часть пожертвований будет выделена на финансирование моделирования в лабораторных условиях вариантов распространения коронавируса, разработки эффективных методов его диагностики и технической поддержки.

Фонд Гейтса и его супруги Мелинды располагает примерно $50 млрд. В число основных направлений работы организации входят борьба с опасными болезнями в развивающихся странах, программы в сфере здравоохранения и образования в США.