Четвёртое российско-турецкое патрулирование прошло в сирийском Идлибе

«К совместному патрулированию от российской стороны привлекалось два БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр»», — цитирует ТАСС Центр по примирению враждующих сторон.

При этом движение колонны с воздуха контролировалось беспилотными летательными аппаратами ВКС России. Взаимодействие между сторонами осуществлялось через Совместный координационный центр.

Напомним, что предыдущие патрулирования прошли 15 и 23 марта, а также 8 апреля. Трасса М-4 является важнейшей транспортной артерией Сирии, она соединяет экономическую столицу страны Алеппо с главным портовым городом республики Латакией. Совместное патрулирование и формирование зоны безопасности в 12-километровой зоне вокруг трассы, по словам российских военных, позволит обеспечить в будущем безопасный проезд по ней для мирного населения и ускорить восстановление Алеппо, который сильно пострадал от боевиков.