«Ты постоянно ешь на ночь!»: Подобрей упрекнул Узерцову за лишний вес

Илья Подобрей жестко упрекнул Сашу Узерцову за вредную привычку, из-за которой та набрала лишний вес. По словам участника «Дома-2», избранница постоянно ест на ночь, и его это раздражает.

В отношениях Саши Узерцовой и Ильи Подобрея давно не все гладко. Молодые люди часто ссорятся из-за проблем в интимной сфере, регулярно обвиняя друг друга в невозможности получить удовольствие от любовных утех, а также из-за пустяков. Теперь же к этому всему прибавилась критика молодым человеком фигуры своей избранницы.

Илья Подобрей признался, что уже не первый раз пытался мягко намекнуть возлюбленной: его не устраивает привычка избранницы есть перед сном. Участник «Дома-2» часто намекал на наличие лишнего веса у Узерцовой, но она постоянно игнорировала его слова. Именно поэтому терпение молодого человека лопнуло, и он перешел к жестким упрекам в адрес партнерши.

Звезда телестройки не особенно подбирая слова обвинил свою девушку в том, что она «постоянно жрет на ночь» и потребовал от нее прекратить это делать. В ответ на это заявление Саша Узерцова растерялась и переспросила бойфренда, чего именно он хочет, на что получила в ответ поток нецензурной брани.