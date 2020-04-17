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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд во время виртуального саммита G20, 26 марта…

Bandar Algaloud/Courtesy of Saudi Royal Court/Reuters

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/141/13024141/upload-2020-03-26T135012Z_1854437182_RC2PRF9ANFVP_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-G20-SAUDI-pic905-895x505-30220.jpg" alt="Саудовская Аравия пожертвует $500 млн на борьбу с коронавирусом" /></p> <p>

Саудовская Аравия пообещала направить $500 млн в несколько международных организаций в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом говорится в пресс-релизе стран G20.

Планируется, что порядка $150 млн страна переведет Коалиции за инновации в подготовке к эпидемиям (CEPI), еще столько же получит Альянс по вакцинам и иммунизации (GAVI), а также $200 млн распределят по другим международным организациям, в том числе между лечебными учреждениями и программами здравоохранения.

«Этот вклад делается после взятых обязательств во время внеочередного саммита лидеров G20», — говорится в документе.

Кроме того, Саудовская Аравия призвала все страны, неправительственные организации для помощи в финансировании борьбы с пандемией COVID-19. По оценкам специалистов, на противодействие инфекции потребуется более $8 млрд.

Всего на данный момент инфицированы вирусом более 2,1 млн человек, выздоровели более 547 тыс. пациентов, умерли — 146 847.

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