Истребитель МиГ-31 разбился в Казахстане

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Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» во время воздушной…

Александр Вильф/РИА Новости

Истребитель-перехватчик МиГ-31 Военно-воздушных сил Казахстана упал южнее аэропорта города Караганда, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минобороны республики.

В военном ведомстве сообщили, что инцидент случился во время «выполнения планового полета по подготовке к несению боевого дежурства».

«После взлета произошел пожар в одном из двигателей», — рассказали в пресс-службе министерства.

Там сообщили, что летчики после этого успели катапультироваться, они живы.

Отмечается, что предварительно они направили самолет в поле, в сторону от населенного пункта.