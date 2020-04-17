Объяснена неизбежность падения цен на жилье в Москве

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В среднесрочной перспективе московские застройщики будут вынуждены пересмотреть ценовую политику из-за роста уровня безработицы, падения реальных доходов населения и снижения ВВП. Об этом говорится в материалах ЦИАН, поступивших в редакцию «Ленты.ру».

Аналитики не ждут прямого снижения стоимости жилья, но отмечают неизбежность урезания ценников. По их прогнозам, компании будут вводить скидки, их размер составит 8-10 процентов. На сегодняшний день средний дисконт в новостройках Москвы и области — 6 процентов, подсчитали в ЦИАН.

«Наблюдаемое сокращение объема предложения новостроек вряд ли позволит удержать стоимость, — объясняют эксперты. — По нашим оценкам, в строящихся корпусах в Московском регионе представлены в продаже и остаются в «запасах» у застройщиков около 180 тысяч квартир и апартаментов. Еще около 100 тысяч лотов — в корпусах, по которым получена разрешительная документация, но пока их продажи не начались».

Нераспроданных квартир в Москве и области хватит на два года продаж, указывают аналитики, — даже при условии сохранения темпов реализации жилья на уровне 2019 года (и без учета корпусов, которые пока не получили разрешение на строительство).

Ранее в апреле сообщалось, что с начала действия режима самоизоляции в Москве резко увеличилось число продавцов вторичного жилья, готовых после восстановления продаж снизить стоимость своих квартир. Стандартный размер скидки, на которую соглашаются москвичи, — около 5-6 процентов.