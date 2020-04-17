Предсказана глубина падения мировой экономики из-за коронавируса

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Международное агентство S&P предсказало глубину падения мировой экономики из-за пандемии коронавируса на уровне 2,4 процента ВВП в 2020 году. Такая цифра содержится в апрельском отчете агентства.

По прогнозу S&P, экономики США и Европы по итогам года сократятся на 5,2 процента и 7,3 процента соответственно. В 2021 году экономисты прогнозируют рост мирового ВВП на 5,9 процента, в 2022-м — на 3,9 процента.

Аналитики отметили, что в настоящее время происходит постепенное сокращение роста числа заразившихся. Темпы восстановления экономики будут зависеть от политики государств в области здравоохранения и экономики, ситуации в малом и среднем бизнесе и положения на рынке труда. В то же время баланс рисков остается отрицательным из-за неопределенности в области здравоохранения, экономики и политики.

Ранее глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала нынешний глобальный экономический кризис худшим за последние 100 лет и сравнила его с Великой депрессией 1930-х. Позднее она сообщила, что коронавирус вынудил уже 100 стран мира обратиться в фонд за экстренной кредитной помощью.