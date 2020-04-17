Названы сроки начала продаж в России препарата «Авиган»

«Авиган» — торговое название японского антивирусного препарата фавипиравир, который используется для лечения гриппа. Является производным пиразинкарбоксамида. Исследуется в качестве лечения против других РНК-вирусов.

Его активно использовали для борьбы с коронавирусом в Китае, теперь закупают многие страны. Эффективность препарата против нового вируса пока недостаточно изучена.

«Авиган» — когда можно будет купить в России

ГК «Р-Фарм» в апреле 2020 года намерена начать клинические исследования оригинального противовирусного препарата favipiravir, который продается в Японии под торговым наименованием Avigan. Его разработчик – компания Fujifilm. Отечественный дженерик этого лекарства разрабатывает «ХимРар» вместе с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

В Российской Федерации данный лекарственный препарат вскоре будет продаваться под названием «Авиган», который является противовирусным средством. Благодаря активному веществу фавипиравиру, препарат успешно применяется при лечении многих вирусных штаммов гриппа типа А, среди которых вирусы свиного и птичьего гриппа, а также типа В, среди которых штаммы, что не удается побороть при помощи адамантана, римантадина, осельтамивира и занамивира.

«Авиган» начнут продавать и в других странах

В Белоруссии поступит лекарство для лечения коронавируса «Авиган». Об этом сообщила Елена Богдан, заместитель министра здравоохранения. По словам Богдан, поступление лекарства ожидается в ближайшее время.

«Авиган» будет распределен между лечебными стационарами пропорционально числу заболевших пациентов. Этот препарат активно применяли для борьбы с коронавирусом в Китае, теперь его покупают многие страны. Также она сказала, что сегодня в Белоруссии в достаточном количестве есть лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

Ранее австралийские ученые выяснили, что антипаразитарный препарат подавляет воздействие коронавируса на клетки за 48 часов.

«Авиган» помогает при коронавирусе

Заключение об эффективности Фавипиравира было сделано после проведения исследования, в котором участвовало 340 людей, заболевших коронавирусом.

На четвертый день приема препарата тесты показали полное отсутствие в организме COVID-19. У людей, которые проходили лечение другими препаратами, выздоровление наступало на 11 день. Уникальность Фапиравира в том, что он эффективен для 91% пациентов и способен быстро улучшать состояние дыхательный системы.