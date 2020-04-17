Заворотнюк нарушила молчание ради Навки

Актриса Анастасия Заворотнюк опубликовала новую запись в своём аккаунте в Instagram. В посте Заворотнюк поздравила Татьяну Навку с днём рождения. «Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний!», — поздравила актриса.

Кроме того, артистка поблагодарила за дружбу и поддержку. В Свою очередь Навка с нежностью ответила: «Настенька, спасибо, любимая».

Состояние Заворотнюк на 17 апреля

Ранее Анастасия публично обратилась к семье Стаса Михайлова, сделавшего актрисе ценный подарок на день рождения. Кажется, состояние Заворотнюк улучшается, раз она вернулась к жизни в соцсетях.

О том, что в её лечении есть прогресс, говорит и поведение Анны, дочери актрисы. Она стала общаться с поклонниками, которым интересно узнавать новости о самочувствии звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Девушка активно ведёт свой аккаунт и каждый день пополняет его вполне жизнерадостными публикациями. Рядом с Анастасией практически круглосуточно находится её муж. Петр не так давно переехал в больницу, чтобы не тратить время на дорогу до клиники и не оставлять Заворотнюк одну.