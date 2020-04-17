«По волне моей памяти». Дубайские встречи: Татьяна Навка

«Надо заниматься тем, что тебе по душе, то чего ты добиваешься, то к чему идешь, как к своей цели» – считает Татьяна Навка.

Именно своей цельностью меня поразила эта выдающаяся фигуристка. Весь ее образ — редкое обаяние таланта, устремленного к цели.

Отсюда незабываемое ощущение праздника общения и созерцания того, как она подобно цветку раскрывается, выходя на ледовую арену. Творческая энергия Татьяны Навки обретает свое завершение в танце на льду. Словно в полете она скользит «по волне моей памяти».

Татьяна Навка и Роман Костомаров.Следует отметить, что Татьяна Навка и Роман Костомаров – выступали в паре с 1998 года. В совместной карьере они стали двукратными чемпионами мира в 2004 и 2005 году, а также чемпионами Европы в 2004, 2005, 2006 году и победителями олимпиады 2006 года. В сезонах 2003-2004 и 2004-2005 годов Татьяна Навка и Роман Костомаров становились победителями финалов Гран-При.

Их триумфальное выступление в Дубае прошло в рамках проекта Ильи Авербуха, и, несомненно, было одним из самых ярких. Дубай – особая среда, в которой все самое выдающиеся, приобретает особый блеск.

Когда это было, когда это было,Во сне? Наяву?Во сне, наяву, по волне моей памятиЯ поплыву.Так писал кубинский поэт Николас Гильен, чьи слова «По волне моей памяти» стали названием одноимённого альбома Давида Тухманова.

«По волнам памяти» я возвращаюсь в пространство и время, когда мог видеть Татьяну Навку в Дубае, восхищаться их с Романом Костомаровым мастерством. Кстати сказать, не я один. Как отмечалось в прессе — оказалось, что в эмиратах обожают наших фигуристов. И когда на льду появились Илья Авербух, Татьяна Навка с Романом Костомаровым и Татьяна Татьмянина с Максимом Марининым, — арабская публика чуть не сошла с ума. Надо было видеть, как кричали и рукоплескали мужчины и женщины в восточных одеждах.

— Мы не ожидали, что нас так здорово примут здесь! — призналась потом Татьяна Навка. — Мы ведь первый раз выступали в этой стране. (См. подробнее https://www.mk.ru/old/article/2007/03/18/157210-lyod-i-pesok.html).

На пресс-конференции после феерического выступления в Дубае было особо подчеркнуто, что в своих шоу Илья Авербух сумел объединить традиции, красоту и страсть прославленной отечественной школы фигурного катания с самыми современными технологиями в области проведения спортивно-развлекательных мероприятий.

Концерт в Дубае явился одним из 50 выступлений сначала мирового турне Ледового шоу Ильи Авербуха «Звезды на льду», и, надеюсь, одним из самых запоминающихся, в его зарубежной программе.

На пресс-конференции с Ильей Авербухом, Татьяной Навкой, Ириной Слуцкой и Алексеем Ягудином по итогам выступление в Дубае.Мне особенно запомнились слова Ильи Авербуха о том, что «каждый человек не стоит на месте и стремится развиваться и покорять новые вершины. Такие же задачи ставлю перед собой и я: не останавливаться на достигнутом и иду вперед, пока есть силы».

Эти слова целиком относятся и к Татьяне Навке, которая создала свой проект «Спящая красавица: легенда двух королевств». Она теперь глава продюсерской компании Navka Show.

Примечательно, что в этом сказочном представлении приняла участие и дочка Татьяны Навки и Дмитрия Пескова – маленькая принцесса Надежда, словно обозначив линию продолжения творческих устремлений легендарной фигуристки.

Дубайские встречи — одна из самых ярких страниц моей жизни в Объединенных Арабских Эмиратах. «По волнам моей памяти», я, время от времени, обращаю свой взор в лазурные дали Персидского залива. Люди, которых я встречал здесь были разных национальностей, вероисповедания и уровня культуры, но каждый из них оставил в моей жизни свой неизгладимый след, подарив драгоценные минуты дружеского общения.

Исмагил Шангареев. Стокгольм, 2020.