В России допустили начало нового учебного года в онлайн-режиме

Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков рассказал о том, как ситуация с коронавирусом в России отразится на учебном процессе. По его словам, в том случае, если с эпидемией коронавируса не удастся справиться до наступления осени, то новый учебный год школьники могут начать в онлайн режиме.

Фальков подчеркнул, что ведомство рассматривает все возможные варианты, не исключая и пессимистичные сценарии развития ситуации.

Учебный год завершится досрочно: до какого числа

Минпросвещения рекомендовало досрочно закончить учебный год для учеников 1 — 8 классов. Это могут сделать регионы, в которых сложилась неблагоприятная ситуация с коронавирусом. Таковых в нашей стране сразу несколько.

В Минпросвещения рекомендовали выстраивать работу учебных учреждений в зависимости от ситуации с коронавирусом в каждом отдельном регионе. Например, сократить учебное время, разделить один класс на группы, скорректировать учебные планы.

Работу в штатном режиме учебные заведения смогут начать при благоприятной обстановке, соблюдая при этом все санитарно-эпидемиологические требования: сокращение количества учащихся, находящихся в помещении, при помощи деления класса на группы, корректировка учебных планов и рабочих программ по предметам, сокращение учебного времени и акцент на освоение нового учебного материала.

В том случае, если ситуация в регионе будет требовать домашней самоизоляции, рекомендуется обеспечить образовательный процесс с использованием дистанционных образовательных технологий.

При этом отменять или сокращать учебу для 9 и 11 классов нельзя, отметили в ведомстве. Экзамены для девятиклассников начнутся позже запланированного — 9 июня, а для одиннадцатиклассников — 8 июня.