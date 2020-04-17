Выявленные проблемы у Бабкиной с легкими назвали серьезными

Надежда Бабкина попала в больницу первого апреля. До этого она две недели пыталась лечиться домашними средствами — и, как полагают некоторые медики, именно это стало причиной резкого ухудшения ее состояния.

Несколько дней ее близкие успешно скрывали факт госпитализации артистки – гражданский муж говорил всем интересующимся, что Надежда Бабкина здорова и активно занимается домашним хозяйством.

Новость о госпитализации появилась в СМИ 6 апреля – вместе с ошеломившим поклонников известием, что певица находится в искусственной коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние Бабкиной на 17 апреля 2020

Из искусственной комы Надежду Бабкину вывели через несколько дней. СМИ сообщали, что артистка быстро идет на поправку, интересуется делами театра и находится в боевом настроении.

Буквально на следующий день стало известно, что все не так радужно. Источник сообщил журналистам, что Бабкина общается с персоналом исключительно жестами, так как в горле у нее трубка. Питание артистка получает через зонд.

Согласно результатам компьютерной томографии, сообщил неназванный источник, у Бабкиной поражено около 60 процентов легких – это тяжелая форма заболевания. Положение осложняют гипертония и проблемы со щитовидкой. Таким образом врачи называют проблемы с легкими у Бабкиной очень серьезными.

15 апреля представитель певицы сообщил, что она идет на поправку. Впрочем, в дальнейшем эти сообщения опровергались другими источниками.

Чтобы поддержать Бабкину, в интернете запустили флешмоб #КазачкаНадя: Анита Цой, Прохор Шаляпин, Николай Басков, Митя Фомин и другие артисты исполнили песню Бабкиной и пожелали ей скорейшего выздоровления.