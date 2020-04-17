Появились данные о лечении Заворотнюк за границей

В минувшем году стало известно о том, что у Анастасии Заворотнюк диагностировали серьезное заболевание. Речь идет о злокачественной опухоли головного мозга, которую обнаружили медики в запущенной форме, из-за чего лечение оказалось проблематичным.

Анастасия Заворотнюк апрель 2020, свежие новости

С тех пор она на публике не появлялась, а ее родные не дают комментариев касательно ее болезни. Слухи о состоянии ее здоровья появляются в СМИ, но они звучат от анонимных источников.

За последние несколько дней прозвучало несколько версий касательно того, где может находиться Анастасия Заворотнюк.

Так, сообщалось, что в России ее лечение прошло успешно и родные ее отвезли в Италию, где она восстанавливается после затяжной болезни. В подтверждение этой версии поклонники актрисы указывают на недавние снимки дочери Анастасии Заворотнюк, которые были сделаны в Риме.

Также в Сеть попала информация о том, что дом Заворотнюк в Подмосковье был продан для того, чтобы оплатить ее лечение за границей.

Стоит отметить, что у актрисы есть еще квартира в центре Москвы. Не исключено, что за границу она не поехала и сейчас живет в столице.

Как рассказали сотрудники кладбища в Анкудиново, где похоронены отец и брат Заворотнюк, ранее актриса часто навещала могилы родственников, но сейчас там не появляется. Тем не менее, сотрудникам кладбища регулярно перечисляют деньги за уборку могил звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Напомним, первые сообщения о раковой опухоли мозга Заворотнюк появились в августе 2019 года. Ее семья долгое время не комментировала эту информацию, но позже косвенно подтвердила, что актриса прошла курс лечения и сейчас находится на реабилитации.