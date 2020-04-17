17 апреля отмечается несколько церковных праздников

Народный праздник Иосиф Песнопевец отмечается 17 апреля 2020 года (дата по старому стилю – 4 апреля). Православной церковью в этот день чтится память святого Иосифа Песнописца.

Какой церковный праздник сегодня, 17.04.2020

Памяти Иосифа Песнописца, жившего в Х веке, посвящен день. Родившийся на Сицилии, Иосиф начал жизнь аскета в Солунском монастыре, и не один раз, повелением императоров Византии, он попадал в тюремное заточение за христианскую веру.

Обладая талантом поэта, Иосиф за свою жизнь стал автором множества богослужебных песнопений.

Народное же прозвание – Песнопевец — Иосиф получил за то, что обычно в этот день первый раз кричал журавль и заводил свою песенку сверчок.

Почитая журавля как «чистую» птицу, защищавшую от нечистой силы, крестьяне выходили на поклон к журавлям, а еще верили: прилетели журавли, так и время повернуло к лету, о чем говаривали: «Первая ласточка — еще не весна, настоящую весну приносит на крыльях журавль». Считали, что журавли даже могли помочь работать в поле без болей в спине, для чего, впервые увидев их, ложились на землю и перекатывались с одного бока на другой семь раз.

Посматривали в этот день и на ольху. Обилие на дереве сережек на предвещало урожай овса, коли листьями ольха «одевалась» ранее березы – ждали дождливого лета. На Иосифа устраивали «ольховые смотрины» в поисках лучшего дерева для сруба на колодец. Кора ольхи использовалась в народной медицине, как противовоспалительное и кровоостанавливающее средство.

По православному календарю праздник 17 апреля

Самый трагический и скорбный день Страстной недели — Великая пятница, день мученического окончания земной жизни Иисуса Христа и его погребения. Для православных христиан в этом году Великая пятница наступает 17 апреля, Пасха — 19 апреля. Великая пятница в народной традиции связана с различными запретами и суевериями.

Великая (Страстная) пятница — это день завершения земной жизни Иисуса Христа. В Страстную пятницу состоялся суд над Иисусом, он был подвернут пыткам и издевательствам, совершил крестный путь на Голгофу, был распят, умер, снят с креста и погребен.

В Великую пятницу верующие традиционно посещают храм, где слушают рассказ о страстях Христовых. Свечи, зажженные в храме в Великую пятницу, как и на Пасху, принято несли домой, чтобы поставить у икон или зажечь от них лампады. Увы, в этом году из-за эпидемии, вызванной коронавирусом, верующим запрещено посещать храмы перед Пасхой и в сам светлый праздник. Все обряды предписано исполнить дома, а церковные службы смотреть в трансляции. Поэтому свечи верующие также зажгут сами, читая при этом молитвы и 12 Евангелий.