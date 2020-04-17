Снежный в Республике Алтай нашли второго пациента коронавирусом

В Республике Алтай выявлен второй человек, заболевший коронавирусом. Это муж жительницы Онгудая, у которой инфекцию обнаружили 16 апреля. Об этом сообщает оперштаб по региону в Telegram.

Сейчас оба пациента доставлены в специализированный инфекционный бокс Центра по профилактике и борьбе со СПИД. Их состояние – удовлетворительное. У проживающих с ними дочери и двоих внуков тест отрицательный. Они помещены под карантин. Проводится обследование контактных лиц.

Напомним, 16 апреля поздно вечером стало известно, что в Республике Алтай выявлен первый случай заболевания коронавирусом. Об этом сообщил официальный Telegram-канал оперштаба по региону. Как сказано в источнике, коронавирус обнаружили в Онгудайском районе у местной жительницы, к которой ранее приезжали родственники, проживающие в соседнем регионе.

По сведениям источников ИА «Банкфакс», первую в регионе пациентку заразила ее дочь, которая приезжала к ней в гости из Барнаула с легкой формой течения ОРВИ. Среди контактных лиц могут оказаться представители муниципальной власти.

Тем временем глава региона Олег Хорохордин заявил, что все медицинские учреждения, весь кадровый состав врачей и медработников Республики Алтай готов к любым дальнейшим сценариям, в том числе самым непростым. «Я призываю каждого жителя Республики Алтай задуматься о своем здоровье, обязательно находиться дома, сократить все контакты, всерьез позаботиться о своей самоизоляции. Сейчас это актуально и жизненно важно, как никогда. Особенно это касается жителей села Онгудай и Онгудайского района. У нас небольшой регион, у каждого есть родственники, знакомые или друзья во всех районах Республики. Прошу вас распространить информацию о важности оставаться дома до всех, с кем поддерживаете связь», — обратился губернатор к населению.