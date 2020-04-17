Пьяный рабочий убил своего коллегу на складе Большого театра

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Полиция выясняет обстоятельства убийства рабочего, чье тело было найдено на складе Большого театра на улице Плеханова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По предварительной версии, причиной произошедшего стал конфликт, который возник у рабочего с его коллегой. Отмечается, что оба сотрудника склада были в состоянии алкогольного опьянения. В ходе ссоры один ударил другого ножом, после чего тот скончался от полученных травм.