Средний чек в российских супермаркетах вырос в полтора раза

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Александр Кряжев/РИА «Новости»
Средний чек жителей столицы увеличился в средине апреля на 44-56% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Отмечается, что рост среднего чека в целом по стране составил 26-41%.
Для исследования были проанализированы покупки россиян и отдельно москвичей с 6 по 12 апреля. Были изучены 40 млн чеков в сутки с 900 тыс. онлайн-касс в РФ.
Так, в Москве средний чек за указанный период в супермаркетах вырос на 56% и составил 625 рублей. При этом число покупок в супермаркетах стало меньше на 35%. В магазинах «у дома» средний чек стал выше на 44% — до 591 рубля несмотря на то, что потребители стали приобретать товары реже на 28%. В гипермаркетах жители столицы стали тратить на 27% больше — 4,5 тыс. рублей, а количество покупок упало на 29%.
В остальных регионах по сравнению в аналогичным периодом прошлого года средний чек в супермаркетах вырос на 41% — до 540 рублей, а число покупок упало на 22%.
В магазине «у дома» россияне тратят 370 рублей, что на 26% выше, однако товаров стали приобретать на 15% меньше.
Что касается гипермаркетов, то там средний чек увеличился на 27% — до 790 рублей, но ходить туда покупатели стали на 30% реже.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Все дома: россияне перестали ходить в магазины
Источник