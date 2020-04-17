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Александр Кряжев/РИА «Новости»

</p> <p><img class="aligncenter" src="https://img.gazeta.ru/files3/431/12965431/RIAN_987799.HR-pic905-895x505-30670.jpg" alt="Средний чек в российских супермаркетах вырос в полтора раза" /></p> <p>

Средний чек жителей столицы увеличился в средине апреля на 44-56% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

Отмечается, что рост среднего чека в целом по стране составил 26-41%.

Для исследования были проанализированы покупки россиян и отдельно москвичей с 6 по 12 апреля. Были изучены 40 млн чеков в сутки с 900 тыс. онлайн-касс в РФ.

Так, в Москве средний чек за указанный период в супермаркетах вырос на 56% и составил 625 рублей. При этом число покупок в супермаркетах стало меньше на 35%. В магазинах «у дома» средний чек стал выше на 44% — до 591 рубля несмотря на то, что потребители стали приобретать товары реже на 28%. В гипермаркетах жители столицы стали тратить на 27% больше — 4,5 тыс. рублей, а количество покупок упало на 29%.

В остальных регионах по сравнению в аналогичным периодом прошлого года средний чек в супермаркетах вырос на 41% — до 540 рублей, а число покупок упало на 22%.

В магазине «у дома» россияне тратят 370 рублей, что на 26% выше, однако товаров стали приобретать на 15% меньше.

Что касается гипермаркетов, то там средний чек увеличился на 27% — до 790 рублей, но ходить туда покупатели стали на 30% реже.

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