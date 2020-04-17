Пелоси раскритиковала план Трампа о снятии карантина в США

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Спикер нижней палаты конгресса США Нэнси Пелоси разорвала копию речи президента Дональда Трампа
Reuters
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси раскритиковала план американского лидера Дональда Трампа по снятию ограничений в стране, которые были введены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости».
По ее словам, документ Белого дома расплывчатый, непоследовательный и не компенсирует «неспособность президента прислушаться к ученым и произвести и распространить национальные экспресс-тесты».
Пелоси считает, что только тесты на коронавирус откроют возможность возобновить привычную жизнь в США.
«Продолжающееся настойчивое стремление президента двигаться вперед без тестирования, отслеживания контактов, сбора демографических данных и уважения к науке и фактам чревато дальнейшими смертями и экономической катастрофой», — заявила спикер.
Она напомнила, что проверены на коронавирус были только 1% американцев.
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