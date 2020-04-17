Кроточерви и оленемыши: 20 странных животных, скрещенных непонятно с кем

По всей видимости матушка-природа не против время от времени взять выходной и поразвлечься, бросая в блендер в случайном порядке разные виды животных с целью посмотреть, что получится в итоге такого смешивания.

Иначе как ещё можно объяснить появление странных созданий, которые выглядят, как другие создания, скрещенные с ещё кем-то…

Жираф + Зебра = Окапи

Окапи больше походит на жирафа, у них большие уши, длинный язык, который позволяет срывать листья с деревьев, и небольшие рожки. Окапи обладают шоколадным оттенком шерсти, а на конечностях у них имеются полосы, как у зебры. Благодаря окрасу и отражению солнечных лучей от шерсти, окапи сложно заметить хищникам и большим животным. Кроме того, это одиночные существа, предпочитающие держаться вдали от человека.

Сом + Осьминог = медуза Pleco

На первый взгляд медуза Pleco похожа как Ктулху: чёрная как смоль и со щупальцами вместо рта. На самом деле, щупальца медуза использует для поиска пищи, а сама она очень полезна для водоёма, так как очищает воду. Однако медузы Pleco не могут уживаться вместе, поэтому содержание их в одном аквариуме может привести к смерти одной из особей.

Кальмар + Корелла = Taonius Borealis

Этот смешной зверёк вовсе не зверёк — это планктонный кальмар, живущий на самом дне океана. Этих кальмаров также называют кальмары-какаду, у них огромные глаза и небольшой хохолок на голове. Питаются они в основном мелкой рыбой, которую ловят развитыми и сильными щупальцами. В длину кальмары-какаду достигают около пяти сантиметров.

Крот + Дождевой червь = Мексиканская кротовая ящерица

Эти существа недостаточно милые, чтобы завести их в качестве домашнего животного, но и недостаточно отвратительные, чтобы убить лопатой. На самом деле, они больше напоминают червей, чем ящериц. Питается этот вид мелкими насекомыми и другими ящерками.

А ещё мексиканские кротовые ящерицы — самые страшные животные на острове Баджа. Согласно местным легендам, они забираются в кишечный тракт человека, передвигаются по толстой кишке и поедают органы. Конечно, это неправда и кротовые ящерицы на деле совершенно безобидны.

Мышь + Муравьед + Олень = Слон-землеройка

У слона-землеройки тело мыши, нос муравьеда и лапы оленя. Они обитают в Южной Африке, и как следует из названия, близки к семейству хоботных. Слоны-землеройки питаются насекомыми, а для поиска пищи используют длинный нос и язык. После рождения детёныши через пару дней они покидают «отчий дом», живут и охотятся самостоятельно.

Орангутан + Краб = Краб-орангутан

Это существо больше похоже на клок рыжих волос, но на самом деле — это краб с красноватой шерстью. Волоски используются для сбора планктона — основного а пищи. Когда крабы теряют волоски (такое происходит с возрастом), на клешнях остаются фолликулы, помогающие выживать и идеально подходящие для поиска еды.

Тюлень + Лягушка = Хохлач

Хохлач отличается от тюленя наличием большого кожного нароста на морде. В брачный сезон хохлач раздувает свой кожный мешок наподобие лягушки и издаёт звуки, напоминающие кваканье. Эти животные селятся семьями близ арктических льдов и питаются рыбой и моллюсками.

Рыба + Паук = Гурнард

Гурнард обитает в океане. У него есть крылья, но полёт он предпочитает ходьбе-то, что называют крыльями, на самом деле, является плавниками. Гурнарды умеют издавать хрюкающие и хрипящие звуки, чтобы общаться друг с другом. Они питаются моллюсками, мелкой рыбой и ракообразными.

Настоящие животные-гибриды

Ученые вывели огромное количество гибридов животных, которые напоминают персонажей научной фантастики. Но эти породы существуют на самом деле. К сожалению, большинство из них бесплодны и не смогут самостоятельно населить Землю, однако это не значит, что они не имеют права на существование. О самых интересных из них расскажу вам далее.

Лигр — кто-то средний между львом и тигром.

Овца-козел — кажется, помесь овцы и козла. Вероятно, этот вид был выведен для прекращения вечной борьбы за полезность между козами и овцами.

Собака-волк — всегда было интересно узнать как выглядит Балто в реальности. Вот так.

Саванна (кошка) — эта удивительная кошка является смесью обычной домашней кошки и дикого африканского кота породы сервал.

Леопон — некто средний между леопардом и львом.

Уолфин — смесь дельфина и ложной касатки.

Гролар — это удивительное животное получилось путем смешения медведя гризли с белым медведем.

Бифало — это интересный гибрид буйвола и мясных пород коров. Из-за такого смешения они выглядят как настоящие коровьи монстры.

Кама — смесь верблюда и ламы.

Зонкей — наполовину зебра, наполовину осёл.

Свинья железного века (iron age pig) — гибрид домашней свиньи и кабана.

Мангалица — нет, это не гибрид свиньи и овцы, это гибрид свиньи и невероятно редкой свиньи. Между прочим, вымирающий вид.

Дата поста: 18.04.2013