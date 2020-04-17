Надежду Бабкину перевели в военный госпиталь

Родные народной артистки России Надежды Бабкиной решили сменить место госпитализации певицы. Теперь Надежду Бабкину лечат военные медики, уже не раз работавшие с российскими знаменитостями.Состояние Бабкиной на 17 апреляДо последнего времени новости о состоянии здоровья певицы и телеведущей Надежды Бабкиной были неутешительными. Сообщалось, что у артистки диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая быстро прогрессирует.«Сознание у Надежды Георгиевны периодически проясняется, она реагирует на элементарные вопросы, выполняет команды врачей, но с персоналом общается исключительно жестами. Другой возможности просто нет, потому что со 2 апреля она на искусственной вентиляции легких — в горло вставлена трубка, и питание осуществляется через зонд», — сообщалось накануне.

Теперь же из сообщений СМИ стало известно, что Надежду Бабкину перевели на лечение в подмосковный военный госпиталь. Госпиталь имени Вишневского, в котором певица пройдет дальнейшее лечение, известен работой со знаменитыми пациентами. Артистка уже помещена в VIP-палату и находится под наблюдением врачей. По информации некоторых изданий, пришедшая в сознание звезда сама попросила перевести ее в эту больницу.Поклонники желают скорейшего выздоровленияПоклонники народной артистки очень переживают за своего кумира и засыпают ее социальные сети пожеланиями скорейшего выздоровления. Подписчики в Instagram не скупятся на позитивные слова в адрес певицы, они отмечают ее сильный дух знаменитости и уверены в том, что она справится с болезнью.Некоторые даже трепетно называют артистку «русской душой».«Вы очень сильная и энергичная, красивая и обожаемая. Выздоравливайте, душа наша русская», — пишут подписчики.Таким образом под последней публикацией артистки собралось почти две тыс. комментариев от неравнодушной публики.