Тумбочки деньгами крае Виктор Томенко прокомментировал возможность прямой помощи алтайскому бизнесу

16 апреля состоялась онлайн-конференция губернатора Алтайского края Виктора Томенко, который постарался ответить на все вопросы, которые в период пандемии накопились у жителей региона. Губернатор дал понять представителям малого и среднего бизнеса региона, что вероятность прямой поддержки их предприятий из краевой казны после введенного режима самоизоляции сводится к нулю из-за отсутствия на это средств в бюджете. Кроме того, он признал, что сам режим может быть как ужесточен, если того потребует ситуация с распространением вируса, так и смягчен. В то же время Томенко заверил, что пока неуправляемых процессов пандемии в регионе нет, все службы работают, задействуют максимальные ресурсы.

По словам губернатора, на сегодняшний день в крае выявлено 48 случаев заболевания, по этому показателю в Сибири регион идет следом за Красноярским краем, Новосибирской и Иркутской областями. «В некоторых регионах СФО ситуация обстоит лучше. Так, наши соседи из Республики Алтай, тьфу-тьфу-тьфу, пока держатся без заболевших, и пусть дальше так и будет. По нашим случаям цифра нам понятна, две трети из 48 человек — это прослеживаемая цепочка. Неуправляемых процессов среди населения края нет», — заявил глава региона. Однако он добавил, что если случится обвальный рост заболеваемости с непонятной природой происхождения, то ограничительные меры придется ужесточать. «Это всеобщая практика», — подчеркнул Томенко.

Глава региона пояснил, что открыть для приема и плановых операций ни государственные, ни частные клиники пока нельзя, так как именно там высок риск заболеваемости. Он уточнил, что из 48 случаев заражения пять были обнаружены у сотрудников 5-й горбольницы, три — в 4-й горбольнице, один — в роддоме больницы № 11 и четыре сотрудника заболели в частной клинике «Здоровье». «Пока нам приходится балансировать, поэтому очень всех прошу отнестись с пониманием», — обратился губернатор к жителям региона.

Отдельно Виктор Томенко остановился на ограничениях в работе ряда отраслей экономики Алтайского края. Он подчеркнул, что большинству работать все же позволили, но возобновить деятельность предприятий в тех сферах, которые предусматривают очное оказание услуг или массовое скопление людей, пока невозможно. «Я сам пока не могу постричься. Вот сижу обрастаю вместе со всеми», — сказал в доказательство Томенко, приведя в пример ограничение на работу парикмахерских. Он также отметил, что даже у тех, кто вернулся на рабочие места, дела обстоят не самым лучшим образом. «Неделя или больше простоя с одной стороны, с другой — ухудшение макрокономической ситуации в связи с пандемией в мире Нам предстоит отслеживать в режиме реального времени, как это будет развиваться. Будем информировать наших жителей и предпринимателей, будем вместе садиться и искать возможные пути выхода из этой ситцуации. Жизнь продолжается, и она в любом случае сильнее любых потрясений», — поддержал бизнесменов губернатор.

Виктор Томенко также оценил возможность прямой помощи разорившимся и пострадавшим компаниям из краевого бюджета. «Каждый ищет свою нишу. Кто-то руки опустил, а кто-то готов бороться. Трудно сказать, какое количество наших хозяйствующих субъектов выйдет из той ситуации. Немалое влияние будет иметь продолжительность периода ограничений. Пока сложно об этом говорить. Без сомнения потери будут Пока что прямых рычагов, так чтобы тумбочка с деньгами лежала, и мы начали всем выдавать, такой ситуации на региональном уровне нет. Но тот большой, масштабный комплекс мер, которые разработаны и продолжают разрабатываться на федеральном уровне, в меня лично вселяет надежду, что многим нашим предпринимателям, работодателям, налогоплательщикам это поможет Все проходит. Кто сильнее, кто ответственнее, терпеливее, тот продолжает жить и работать», — сказал губернатор.

Он подтвердил, что казна региона из-за текущей экономической ситуации недополучит значительные средства, и в такой ситуации не идет речи о прямой помощи бизнесу. «Когда мы заводим разговор о том, чтобы кому-то за счет средств краевого бюджета оказать помощь, мы оказываемся в ситуации человека, которого пригласили в гости, а он еще привел и товарища. У нас и на то, что мы запланировали сделать, половины денег не хватает, а мы должны взять еще какие-то обязательства на себя. Поэтому пока решений о прямой поддержке со стороны правительства Алтайского края и краевого бюджета не принято. Пока мы считаем, что из 56 млрд рублей, которые в виде налоговых и неналоговых доходов должен был получить сам краевой бюджет, примерно четверть мы уже недополучаем, это около 13 млрд рублей В этой ситуации о том, чтобы кому-то впрямую оказать помощь, разговор не идет», — признал Томенко. Он подчеркнул, что со стороны федерального центра, по его прикидкам, можно рассчитывать на помощь региональному бюджету в размере 3-4 млрд рублей из 200 млрд рублей, выделенных на все субъекты РФ.

В то же время он заявил, что краевые власти подготовили ряд документов, предназначенных для федеральных ведомств, которые направлены на выход из кризиса туробъектов региона. По его словам, сейчас тысячи мест в региональных гостиницах и санаториях стоят пустыми, в связи с чем только за апрель-май 2020 года они лишатся порядка 1,5 млрд рублей выручки из годовых 5 млрд рублей. «Не оказать им поддержки нельзя», — заявил глава региона.

Виктор Томенко ответил и на ряд предложений, выдвинутых местными предпринимателями в недавнем обращении. Он заверил, что они уже взяты в работу, однако есть и такие, которые вызывают недоумение у краевых властей. «Мы видим волнения, нервы, несдержанность, как это бывает в таких ситуациях. Однако сейчас ситуацию используют, как предлог, чтобы вообще все пересмотреть. У нас только неделя пандемии, а уже поступают предложения: «Давайте то или то отменим навсегда». То есть дал мизинчик, тебя ухватили по локоть, тут кое-что такое просматривается», — заметил с иронией губернатор.

Глава региона подробно ответил на вопрос ИА «Банкфакс» о серьезных перебоях в сфере информационных технологий, когда система дистанционного обучения в крае оказалась под угрозой из-за обваливающихся сайтов, а официальные порталы органов власти не выдерживают нагрузки. Виктор Томенко заявил, что ситуация не так плачевна, как ее рисуют. «Я считаю, что это просто набор эмоций. Я бы не сказал, что что-то тотально обрушилось, перебои вполне естественны. Но ничего жизненно важного не случилось. Наоборот, системы достаточно быстро адаптировались. Какие мною могут быть сделаны выводы? Если мы вдруг из субботы проснулись в понедельник и проскочили воскресенье. Это действительно произошло так, ну что поделать. Поэтому сейчас мы все подстраиваем и дорабатываем. Но в принципе уровень наших коммуникационных возможностей позволил без каких-то революционных изменений перейти на другой формат — это же удивительно, никто себе такого представить не мог», — заявил глава региона.

Напоследок он рассказал. что вся его семья находится на самоизоляции дома, а он лишь вынужденно, по работе, покидает жилье. Поэтому призвал всех соблюдать ограничительные меры. «Будем здоровы, будем живы, все наверстаем», — заключил Томенко.